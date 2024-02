Ένα αεροσκάφος που μετέφερε τέσσερις Καναδούς αλεξιπτωτιστές πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση σε μια παραλία στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, έγινε γνωστό από το γραφείο πολιτικής άμυνας της πολιτείας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 62χρονος άνδρας, που βρισκόταν στην παραλία εκείνη την ώρα.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε ένα πολυσύχναστο σημείο της παραλίας Bacocho στη δημοφιλή για τους τουρίστες πόλη στον Ειρηνικό Ωκεανό Πουέρτο Εσκοντίντο, αναφέρεται σε μια ανακοίνωση του γραφείου, προσθέτοντας πως η σύζυγος του θύματος, η οποία βρισκόταν μαζί του στην παραλία, δεν έπαθε τίποτα.

