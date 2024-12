Πανικός επικράτησε σε πτήση των Volaris Airlines που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της πόλης Ελ Μπάτζιο στο κεντρικό Μεξικό όταν ένας 31χρονος επιβάτης επιχείρησε να καταλάβει το πιλοτήριο ζητώντας το αεροπλάνο να κατευθυνθεί στο Σαν Ντιέγκο αντί για την Τιχουάνα.

Σε βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες της πτήσης, φαίνεται η στιγμή της ακινητοποίησης του 31χρονου.

#Mexican Volaris Airlines passenger attempts to #hijack #plane

The plane was heading to Tijuana. The man attacked a flight attendant and tried to get into the cockpit to force them to change course towards the US

the plane was diverted to Guadalajara, where he was detained pic.twitter.com/q8ihfZRBxt

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) December 9, 2024

