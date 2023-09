Τραγική ήταν η κατάληξη ενός gender reveal party στο Μεξικό όταν το αεροπλάνο που έριξε την χρωματιστή σκόνη που αποκάλυπτε το φύλο του μωρού συνετρίβη λίγα λεπτά αργότερα.

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου το ευτυχισμένο ζευγάρι που περιμένει το πρώτο του παιδί στέκεται μπροστά από τον εντυπωσιακό στολισμό του πάρτι που διοργάνωσε περιμένοντας το αεροπλάνο που θα αποκαλύψει το φύλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το αεροπλάνο πετάει πάνω από το ζευγάρι και τους καλεσμένους, ρίχνει τον ροζ καπνό και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται πως το αριστερό του φτερό κόβεται με αποτέλεσμα να συντριβεί.

Ωστόσο, οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση έδειχναν να αγνοούν το τρομακτικό περιστατικό που σημειώθηκε κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια τους και συνέχισαν να γιορτάζουν μαζί με το ζευγάρι.

Αργότερα, φωτογραφίες που ήρθαν στο «φως» από το αεροσκάφος που συνετρίβη, λίγα μέτρα μακριά από το πάρτι, έδειχναν τον 32χρονο πιλότο, που ονομαζόταν Luis Angel, να κείτεται στα συντρίμμια του αεροπλάνου πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Η τραγωδία έγινε viral στο διαδίκτυο και οι χρήστες των social media είχαν έντονες αντιδράσεις για την φαινομενικά απρόσεκτη αντίδραση των παρευρισκόμενων στο πάρτι.

«Ο τρόπος με τον οποίο η κάμερα γύρισε πίσω στο ζευγάρι χωρίς να ενδιαφέρεται καθόλου για τον πιλότο είναι λυπηρός», ανέφερε ένας χρήστης.

🚨#Breaking: Terrifying footage of a gender reveal party turns tragic as hired pilot crashes and dies in plane crash.

📌#Sinaloa | #Mexico

👀 A hired pilot in a small Piper PA-25 plane experiences a shallow dive before trying pull out as it stalls in the air, and then… pic.twitter.com/843t7tLzSq

— TinAlerts (@TinAlerts) September 3, 2023