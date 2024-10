Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό μεταφοράς εμπορευμάτων σε αυτοκινητόδρομο στην Πολιτεία Ζακατέκας του Μεξικού, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 26 Οκτωβρίου, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν τα θύματα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος μιας νταλίκας που μετέφερε καλαμπόκι.

🇲🇽 24 DEAD IN MEXICAN BUS TRAGEDY

The deadly bus crash in Zacatecas, Mexico, occurred on a major highway in the early hours, according to Governor David Monreal.

Local authorities are investigating potential causes, including driver fatigue, mechanical failure, and road… pic.twitter.com/2rEG37MsJy

