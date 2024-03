Πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Μόσχα, στην Εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού, η κηδεία του Αλεξέι Ναβάλνι, δύο εβδομάδες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του σε ηλικία 47 ετών.

Πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί κοντά στην Εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στη Μόσχα για να αποχαιρετίσουν τον Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε σήμερα σε livestream ο Λεονίντ Βόλκοφ, σύμμαχος του Ρώσου αντιφρονούντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

More than 1,000 gather for Navalny funeral – spokesperson https://t.co/OSRwHQLWGz via @rte Sad to see this thankfully to live in a democracy with all its faults it’s still worth fighting for 🙏

— Peter Skelton (@pskeltonphoto) March 1, 2024