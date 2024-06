Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, τουλάχιστον είκοσι σορών, βρέθηκαν τα σωστικά συνεργεία που αναζητούν επιζώντες στα ερείπια ενός εργοστασίου που κατασκεύαζε μπαταρίες λιθίου στην Χουασεόνγκ, νότια της Σεούλ. Οι πυροσβέστες της Νότιας Κορέας εντόπισαν τα πτώματα των εργαζομένων σήμερα Δευτέρα στα ερείπια του εργοστασίου της εταιρείας Aricell μετά την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι έρευνες συνεχίζονται την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούν να ανασύρουν τα απανθρακωμένα πτώματα από το κτήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🔥 Lithium Battery Factory Inferno In South Korea – At Least 20 Dead, Some Feared Trapped

A Hwaseong factory belonging to Aricell, one of South Korea’s key battery manufacturers, has erupted in a massive blaze, with authorities hauling 20 bodies from the scene, Yonhap reports.… pic.twitter.com/uQGsPVLE9B

— RT_India (@RT_India_news) June 24, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ