Δύο μικρά παιδιά, αδελφός και αδελφή, καθώς και γυναίκα έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή κοντά στη Νάπολη, στη νότια Ιταλία, όταν κατέρρευσε το ακίνητο στο οποίο διέμεναν, ανακοίνωσε το ιταλικό Πυροσβεστικό Σώμα.

Ακίνητο δύο ορόφων στην πόλη Σαβιάνο κατέρρευσε χθες το πρωί, εξήγησαν οι Αρχές. «Οι πυροσβέστες βρήκαν πατέρα και νεογέννητο στη ζωή και, δυστυχώς, τα άψυχα σώματα άλλων δύο παιδιών», ανέφερε η πυροσβεστική μέσω X.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, το κοριτσάκι ήταν 4 ετών, ο αδελφός του 6.

Έπειτα από πολύωρες έρευνες, πυροσβέστες, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, βρήκαν στα συντρίμμια το πτώμα τρίτου θύματος, γυναίκας, που επισήμως «δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί», όπως σημείωσε ο Λούκα Κάρι, εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, στην κάμερα του RaiNews 24.

Ο εκπρόσωπος επισήμανε πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή ήταν η γιαγιά των νεκρών παιδιών, που διέμενε στον δεύτερο όροφο του ακινήτου.

Η μητέρα εξακολουθεί να αγνοείται, κατά τις ίδιες πηγές.

Πάνω από 60 εθελοντές της πολιτικής προστασίας συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Καμπανία.

