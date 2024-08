Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Γενς Στόλτενμπεργκ εξέφρασε ικανοποίηση χθες Πέμπτη το βράδυ για την ανταλλαγή κρατουμένων Ρωσίας-Δύσης

«Καλωσορίζω την (…) ανταλλαγή άδικα φυλακισμένων πολιτών συμμαχικών κρατών και ρώσων πολιτικών κρατουμένων», ανέφερε μέσω X ο επικεφαλής του NATO.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ συμμάχων στο NATO κατέστησε εφικτό το επίτευγμα αυτό. Το δικαίωμα στην ειρηνική αντιπολίτευση και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης έχουν ζωτική σημασία για κάθε λειτουργική κοινωνία», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ.

