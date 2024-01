Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News επικαλούμενο πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση.

BREAKING: The military has launched another round of strikes targeting Houthi-controlled territory in Yemen, a U.S. official told @CBSNews. This comes after a U.S. cargo ship was hit by a suicide drone fired by the Iranian-backed militants. https://t.co/Jp0odglitq pic.twitter.com/GXSpZeFDeI

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 18, 2024

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε νωρίτερα πως drone προερχόμενο από περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι έπληξε αμερικανικό εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν χθες Τετάρτη.

U.S. Officials have Confirmed that Strikes were conducted tonight against several Houthi Ballistic and Cruise Missile Sites in Western Yemen that were preparing Attacks on Ships in the Red Sea and Gulf of Aden. pic.twitter.com/fl1a022plq — Narendra Maurya (@narendra483) January 18, 2024

Τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στους Χούθι μεταδίδει ότι δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εξαπέλυσαν τέταρτη σειρά πυραυλικών πληγμάτων στην Υεμένη, σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ανταρτών εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η αμερικανοβρετανική επίθεση είχε στόχο τις επαρχίες Χοντάιντα, Τάιζ, Νταμάρ, Αλ Μπάιντα και Σαάντα», ανέφερε το Αλ Μασίρα.