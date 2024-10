Η υπηρεσία αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 32 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και δύο υπερηχητικούς πυραύλους Κινζάλ που εξαπέλυσε η Ρωσία.

Πύραυλος Κινζάλ έπληξε την περιοχή του αεροδρομίου Σταροκοστιαντινίφ στην περιοχή Χμελνίτσι της Ουκρανίας, ανέφερε επίσης η υπηρεσία σε ανακοίνωση μέσω της εφαρμογής Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Νωρίτερα, οι αρχές της πόλης του Κιέβου ανέφεραν ότι θραύσματα πυραύλων έπεσαν σε τρεις περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής μετά την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας και την απόκρουση ρωσικού πλήγματος.

Δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή σημαντικές ζημιές από την επίθεση κατά την οποία η Ρωσία εκτόξευσε πυραύλους Κινζάλ στο Κίεβο, δήλωσε ο Σέρχιι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, επικαλούμενος προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Τα θραύσματα προκάλεσαν ζημιές στην στέγη μιας πολυώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Σολομιάνσκι στο δυτικό τμήμα της πόλης, ενώ ένα θραύσμα έπεσε στην ευρύτερη περιφέρεια ενός σχολείου, όπως ανέφερε η διοίκηση της οποίας προΐσταται ο Πόπκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Θραύσματα πυραύλων έπεσαν επίσης σε μια ανοικτή περιοχή στον κεντρικό τομέα Σεβτσενκίφσκι και προκάλεσαν ζημιές στην οροφή ενός αυτοκινήτου στον τομέα Χολοσιίφσκι του νότιου Κιέβου.

Eκτός από πλήγματα με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ουκρανίας, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με drones στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα, δήλωσαν οι αρχές της πόλης. Περίπου 15 drones χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση, πρόσθεσαν.

Σε μία άλλη εξέλιξη, περίπου 300 άνθρωποι απομακρύνονται από την πόλη Φεοντόσια της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε τοπική αποθήκη πετρελαίου, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με πλάνα που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στήλες μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό από το σημείο.

Heavy UAV attack against targets in Russian-occupied Crimea. The oil depot in Feodosia has been severely hit. At least three major fires are raging.

Aside from this place, the airfields of Saky and Belbek were also under attack. No news about the outcome, yet.

Source: Telegram… pic.twitter.com/CCYku4iVjK

— (((Tendar))) (@Tendar) October 7, 2024