Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε χθες Κυριακή νέα φραστική επίθεση εναντίον των Δημοκρατικών ηγετών στην Καλιφόρνια, προσάπτοντάς τους ανικανότητα στη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, με τον κυβερνήτη να αντιδρά προσκαλώντας τον να πάει εκεί.

«Οι πυρκαγιές ακόμα μαίνονται στο Λος Άντζελες Οι ανίκανοι πολιτικοί δεν έχουν ιδέα πώς να τις σβήσουν», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος, που θα ορκιστεί εκ νέου πρόεδρος σε μια εβδομάδα, μέσω Truth Social.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Αυτή είναι μια από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία της χώρας μας. Απλά δεν μπορούν να σβήσουν τις φωτιές. Τι πάει στραβά με δαύτους;», πρόσθεσε.

The fires are still raging in L.A. The incompetent pols have no idea how to put them out. Thousands of magnificent houses are gone, and many more will soon be lost. There is death all over the place. This is one of the worst catastrophes in the history of our Country. They just…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 12, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ