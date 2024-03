Απρόσμενη δημόσια εμφάνιση της Κειτ λίγες ώρες αφού ζήτησε συγγνώμη για την «αλλοιωμένη» φωτογραφία . Η πριγκίπισσα της Ουαλίας φωτογραφήθηκε αναχωρώντας από το κάστρο του Ουίνδσορ με τον σύζυγό της πρίγκιπα Γουίλιαμ, καθώς μετέβαινε στο Αβαείο του Γουέστμινστερ για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας.

Η πριγκίπισσα εθεάθη στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου το οποίο οδηγούσε ο Γουίλιαμ λίγες ώρες αφότου ζήτησε συγγνώμη για την επεξεργασία μιας οικογενειακής φωτογραφίας που κυκλοφόρησε από το Παλάτι του Κένσινγκτον την γιορτή της Μητέρας.

Δεν αναμένεται να παραστεί στη λειτουργία καθώς παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που υποβλήθηκε σε μεγάλη επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο ώστε να αναρρώσει στο σπίτι της στο Adelaide Cottage με τη οικογένεια της.

Kate is pictured leaving Windsor Castle with William as Prince makes his way to Commonwealth Service at Westminster Abbey – but 'Princess of Wales is not expected to attend' https://t.co/bf3RaqMPnO pic.twitter.com/c3cORh515E

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2024

