Δύο στις δύο γκάφες ολκής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μέσα σε λίγες ώρες.

Αφού νωρίτερα στο φινάλε της ομιλίας του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ παρουσίασε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως Βλαντιμίρ Πούτιν, καλωσορίζοντας τον στο βήμα, στα πρώτα λεπτά της συνέντευξης Τύπου που έδωσε αργότερα, έκανε τη δεύτερη γκάφα της βραδιάς, την οποία μάλιστα δεν διόρθωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Έμπλεξε τον πρώην πρόεδρο και αντίπαλό του στις προσεχείς εκλογές Ντόναλντ Τραμπ, με την αντιπρόεδρό του Καμάλα Χάρις, μετά από σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, δίνοντας την ακόλουθη απάντηση.

«Κοιτάξτε, δεν θα διάλεγα την αντιπρόεδρο Τραμπ για αντιπρόεδρο αν δεν πίστευα ότι δεν είχε τα προσόντα για να γίνει πρόεδρος. Οπότε θα ξεκινήσω από εκεί»,

Wow it looks like Joe Biden mistakenly calls Kamala Harris “Vice President Trump.” pic.twitter.com/wa5XsY8p1D

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Dara Puissant Media (@dara_worldmedia) July 11, 2024