Ένα 24ωρο μετά την προσάραξή του σε αβαθή, το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Aratere αποκολλήθηκε και κατέπλευσε στο λιμάνι Πίκτον της Νέας Ζηλανδίας. Είχε προσαράξει κατά τον απόπλου του από το Πίκτον του Νότιου Νησιού με προορισμό την πρωτεύουσα Ουέλινγκτον στο Βόρειο Νησί.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά 47 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να περάσουν τη νύχτα στο πλοίο. Ο Νεοζηλανδός υπουργός Μεταφορών Σίμεον Μπράουν χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητικό» το ατύχημα και δεσμεύτηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα για τη διαλεύκανσή του.

A #ferrytraveling in New Zealand ran aground while making a routine island crossing on Friday night.

The Aratere ship veered into a cliff face just after its departure from the southern island’s harbor of Picton.

47 people were forced to spend the night onboard the ship. pic.twitter.com/cvhR3KriAL

— Our World (@MeetOurWorld) June 22, 2024