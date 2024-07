Την λαϊκή κατακραυγή εισπράττουν στις ΗΠΑ οι νέες δικαιολογίες που προβάλλουν οι πράκτορες της φρουράς του Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε στόχος δολοφονικής επίθεσης. Η επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Κίμπερι Τσιτλ. παρουσίασε μια νέα δικαιολογία, για να δικαιολογήσει τα λάθη και τις αβλεψίες που επέτρεψαν στον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς να πυροβολήσει κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Μιλώντας στο ABC η Τσιτλ υποστήριξε ότι ο λόγος που δεν φύλαξαν τη σκεπή από την οποία πυροβόλησε ο Κρουκς ήταν επειδή είχε… κλίση και δεν ήταν ασφαλής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Το εν λόγω κτήριο έχει μια επικλινή σκεπή στο ψηλότερο σημείο της. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένας παράγοντας ασφαλείας που θα πρέπει να εξεταστεί γιατί δεν θα θέλαμε να βάλουμε κάποιον σε μια σκεπή υπό κλίση» είπε χαρακτηριστικά η Τσιτλ. «Γι’ αυτό και η απόφαση ήταν να ασφαλίσουμε το κτήριο από μέσα» πρόσθεσε.

US Secret Service Director Blames ‘Sloped Roof’ for Security Failure

It turns out that the roof’s slope was a less than 10 degrees — hardly cause for concern.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

This excuse alone PROVES Kimberly Cheatle’s incompetence. She must be fired immediately.

“That building in particular… pic.twitter.com/boMaUW7tB7

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 16, 2024