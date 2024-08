Στοχευμένη επίθεση με drone πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Σιδώνα του Λιβάνου. Drone χτύπησε αυτοκίνητο που μετέφερε στέλεχος της Χαμάς το οποίο είναι νεκρό, σύμφωνα με αραβικά μέσα. Υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο νεκρό, χωρίς όμως να έχουν επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τη Μοσάντ, στόχος της επίθεσης φέρεται να είναι ο Samer al-Hajj, επικεφαλής ασφαλείας της Χαμάς στον Λίβανο.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί επιδρομές εναντίον στελεχών της σιιτικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και άλλων ένοπλων ομάδων που εκτοξεύουν ρουκέτες κατά του εβραϊκού κράτους από το έδαφος του Λιβάνου.

The target of the attack in Sidon Lebanon is Samer al-Hajj, the head of security for Hamas in Lebanon

— Mossad Commentary (@MOSSADil) August 9, 2024

