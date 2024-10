Οι αρχές στη νοτιοανατολική Ισπανία, που σαρώθηκε από ξαφνικές πλημμύρες την Τρίτη (29/10), εντόπισαν «πτώματα», δήλωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Βαλένθια τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Βρέθηκαν νεκροί, όμως από σεβασμό στις οικογένειες, δεν θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες», είπε ο Κάρλος Μαθόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την Τρίτη (29/10) το βράδυ, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον επτά αγνοούμενους: έξι στην πόλη Λετούρ, στην επαρχία Αλμπαθέτε, στην περιφέρεια Καστίλη-Λα Μάντσα, κι άλλον έναν —οδηγό φορτηγού— στην πόλη Αλκούδια, στην περιφέρεια Βαλένθια.

Καταρρακτώδεις βροχές, που έφερε ψυχρό μέτωπο κινούμενο κατά μήκος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της Ιβηρικής χερσονήσου, προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, εξωθώντας τις αρχές στις περιοχές που υφίστανται τα σοβαρότερα πλήγματα να παροτρύνουν τους πολίτες να παραμείνουν σπίτια τους και να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητη μετακίνηση μέχρι νεοτέρας.

«Ενημερώνομαι με ανησυχία για τις πληροφορίες για αγνοούμενους και ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα τις τελευταίες ώρες», ανέφερε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μέσω X, καλώντας επίσης τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. «Πολλή προσοχή και να αποφύγετε τις ανώφελες μετακινήσεις», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🇪🇸SEVERAL MISSING AFTER FLASH FLOODS IN SPAIN

Several people were reported missing by Spanish authorities after flash floods swept cars through village streets and disrupted rail service at Malaga and Valencia.

A high-speed train with nearly 300 people on board derailed near… pic.twitter.com/W2gerd8MKM

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— AN-94 Reports (@an94reports) October 29, 2024