Ένας ανώτατος διοικητής της Χεζμπολάχ, ο Ιμπραχίμ Κουμπάϊσι, επικεφαλής της μονάδας ρουκετών και πυραύλων της σιιτικής οργάνωσης, σκοτώθηκε σε μια ισραηλινή επιδρομή σήμερα Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου με στόχο πολυκατοικία στη Βηρυτό, δήλωσαν στο Reuters δύο λιβανικές πηγές ασφαλείας.

Ο διοικητής της μονάδας της Χεζμπολάχ ονομάζεται Ιμπραχίμ Κουμπάϊσι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από ένα πλήγμα που εξαπέλυσε σήμερα το μεσημέρι το Ισραήλ, ανακοίνωσε το υπουργείο της Υγείας του Λιβάνου.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν νέο πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό, ανακοίνωσε νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός.

Targeted #IDF elimination attempt in the Dahieh neighbourhood of #Beirut.

The target is the head of Hezbollah’s rocket division Ibrahim Muhammad Kabisi.

Update: target eliminated!!#Israel #Lebanon #Hezbollah pic.twitter.com/fn4DAYroMS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — Erez Neumark 🇮🇱🇧🇪 (@ErezNeumark) September 24, 2024

The Israeli military said that today’s airstrike on Beirut killed Ibrahim Qubaisi, commander of the Hezbollah Missile Force, and many other senior officers.pic.twitter.com/i4kS8DPG3P

以军称,今天对贝鲁特的空袭,打掉了 Hezbollah导弹部队司令Ibrahim Qubaisi,还有其它很多高级军官。 — 番外联邦 FANWAI 🇺🇦 (@dsbxtw9991) September 24, 2024

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Jerusalem Post, oι έντονες διασυνοριακές μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίστηκαν την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένης μιας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη νότια Βηρυτό, καθώς η τρομοκρατική ομάδα εκτόξευσε περισσότερους από 100 ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ, πυροδοτώντας σειρήνες σε πόλεις όπως η Χάιφα, το Σαφέντ, η Ναζαρέτ και η Γιοκνεάμ, καθώς και σε όλη τη Γαλιλαία.

Αμυντικές πηγές ανέφεραν στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι στόχος της αεροπορικής επιδρομής στην πρωτεύουσα του Λιβάνου ήταν ο επικεφαλής της μονάδας πυραύλων της Χεζμπολάχ. Το Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές ασφαλείας στον Λίβανο, ανέφερε ότι ο στόχος της επίθεσης, ο Ibrahim Qubaisi, σκοτώθηκε.

Το χτύπημα στο προάστιο Dahiyeh, γνωστό προπύργιο της Χεζμπολάχ, ήταν η πέμπτη ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό εν μέσω του πολέμου. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση και 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με λιβανέζους υγειονομικούς αξιωματούχους.

«Ένα ισραηλινό χτύπημα στόχευσε δύο ορόφους σε ένα κτήριο κατοικιών στην περιοχή Ghobeiri», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια λιβανέζικη πηγή ασφαλείας.

Ο αρχηγός των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων Χέρζι Χαλέβι δήλωσε την Τρίτη μετά από στρατιωτική αξιολόγηση ότι το Ισραήλ θα κλιμακώσει περαιτέρω τις ενέργειές του κατά της Χεζμπολάχ.

«Δεν πρέπει να δοθεί κανένα διάλειμμα στη Χεζμπολάχ. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις», ανέφερε σε δηλώσεις ο επικεφαλής του Ισραηλινού Στρατού. «Θα επιταχύνουμε τις επιθετικές επιχειρήσεις σήμερα και θα ενισχύσουμε όλες τις συστοιχίες. Η κατάσταση απαιτεί συνεχή εντατική δράση σε όλα τα μέτωπα».

Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ συνέχισε να εκτοξεύει μπαράζ ρουκετών βαθιά στο βόρειο Ισραήλ, ενώ ο Ισραηλινός Στρατός απάντησε με επιδρομές σε εκατοντάδες τοποθεσίες της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων κτηρίων κατοικιών όπου ο στρατός είπε ότι η Χεζμπολάχ έκρυβε ρουκέτες και πυραύλους έτοιμους για εκτόξευση στο Ισραήλ.

Καθώς οι εκρήξεις συγκλόνισαν τόσο το Ισραήλ όσο και τον Λίβανο, μια απογοητευμένη διεθνής κοινότητα ανταποκρίθηκε με εκκλήσεις για αποκλιμάκωση σε αυτό που ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι ήταν κοντά σε ολοκληρωτικό πόλεμο, μετά από σχεδόν ένα χρόνο μαχών που ξεκίνησαν με επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε αλληλεγγύη προς τη Χαμάς μετά την καταστροφική επίθεση της τελευταίας τρομοκρατικής ομάδας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στις εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές του Ισραηλινού Στρατού κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τη Δευτέρα σε περίπου 660. Άλλοι 1.835 τραυματίστηκαν, ανέφερε το υπουργείο. Τα στοιχεία δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μελών της τρομοκρατικής ομάδας και αμάχων.

Στο Ισραήλ, ένας έφεδρος του Ισραηλινού Στρατού τραυματίστηκε μέτρια από θραύσματα κατά τη διάρκεια ενός μπαράζ ρουκετών στην περιοχή Mount Carmel, νότια της Χάιφα. Η υπηρεσία ασθενοφόρου Magen David Adom είπε ότι περιέθαλψε τον 25χρονο στο σημείο κοντά στον κόμβο Elyakim και τον μετέφερε σε νοσοκομείο.