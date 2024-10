Νεκρός βρέθηκε σήμερα μέσα στο σπίτι του, μετά από επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων, ο 66χρονος Χατζ Ζιάντ Αμπού Χαλίλ, ο Παλαιστίνιος γέροντας, που υπήρξε το σύμβολο της ειρηνικής συμβίωσης στη Δυτική Όχθη, ανάμεσα στους ομοεθνείς του και τους Ισραηλινούς. Ήταν ο άνθρωπος που για χρόνια ολόκληρα έβαζε το σώμα του μπροστά στους Ισραηλινούς στρατιώτες, προκειμένου να προστατεύσει εφήβους αλλά και μικρά παιδιά και να τους σώσει τη ζωή από τους στρατιώτες που ήταν έτοιμοι να τα πυροβολήσουνστην κατεχόμενη δυτική όχθη.

Ο Χατζ Ζιάντ Αμπού Χαλίλ έγινε σύμβολο για τους Παλαιστίνιους το 2017 όταν έδωσε μία αποστομωτική απάντηση σε Ισραηλινό στρατιώτη που προσπαθούσε να πυροβολήσει κατά μικρών παιδιών που έριχναν πέτρες στην ομάδα του. Ο Χαλίλ είχε πει – μπροστά στην κάμερα – στον εξαγριωμένο στρατιώτη που του φώναζε πως του πετούν πέτρες: «Παιδιά είναι άστα να πετάνε».

Ο γέροντας – σύμβολο των Παλαιστινίων, που υπήρξε υπέρμαχος της ειρηνικής συμβίωσης Παλαιστίνιων και Ισραηλινών έχει εκατοντάδες φορές παρέμβει μέσα στις δεκαετίες τπου βίου του σε συγκρούσεις και σε καμία από αυτές δεν δίστασε να μιλήσει αντί να χτυπήσει τους στρατιώτες. Μέσα στα χρόνια που αντισκέται με τον δικό του τρόπο ο Χαλίλ πυροβολήθηκε περισσότερες από 100 φορές από στρατιώτες του Ισραήλ ενώ πέρασε και περισσότερα από επτά χρόνια στη φυλακή καθώς συνελήφθη αρκετές φορές.

Palestinian elder Hajj Zaid Abu Halil attempted to stop IDF soldiers from firing on youth that were peacefully protesting

Later in the afternoon the IDF broke into his home in Dora and beat him to death

Dora is in the occupied West Bank..🇵🇸💔 pic.twitter.com/z8FXf38E7D

— Meer ShaFaYaT (@maverickmind___) October 7, 2024