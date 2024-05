Tη σορό του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, καθώς επίσης και των υπολοίπων επτά επιβαινόντων εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο που κατέπεσε χθες, Κυριακή, το ελικόπτερο.

Οι σοροί των νεκρών θα μεταφερθούν στην πόλη Ταμπρίζ, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, σύμφωνα με το Tasnim News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η κυβέρνηση του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα, Δευτέρα 20 Μαΐου, σε ανακοίνωσή της ότι ο θάνατος του Ιρανού προέδρου δεν θα προκαλέσει «την παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης» της χώρας. «Ο πρόεδρος του ιρανικού λαού, εργατικός και ακούραστος (…) θυσίασε τη ζωή του για το έθνος», αντέδρασε η κυβέρνηση στον θάνατό του. «Διαβεβαιώνουμε το πιστό έθνος ότι με τη βοήθεια του Θεού και την υποστήριξη του λαού δεν θα υπάρξει η παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης της χώρας», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση θα έχει σήμερα «έκτακτη συνεδρίαση», μετέδωσε παράλληλα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω σχετικά με την ώρα κατά την οποία θα διεξαχθεί και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η αρχική πληροφορία για τον θάνατο του προέδρου δόθηκε στη δημοσιότητα από τα κύρια πρακτορεία ειδήσεων και τις εφημερίδες, εν αναμονή μιας δήλωσης των Αρχών μετά την ανακάλυψη των συντριμμιών του ελικοπτέρου σήμερα τα χαράματα. Η τηλεόραση μεταδίδει από το πρωί θρησκευτικούς ύμνους και φωτογραφίες του προέδρου, ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως τα σώματα των επιβατών βρέθηκαν απανθρακωμένα.

«Το μεγάλο πνεύμα του δημοφιλούς και επαναστάτη προέδρου του Ιράν μετέβη στο ανώτατο βασίλειο», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χαιρετίζοντας «το μαρτύριο» των θυμάτων.

Το πρακτορείο διευκρίνισε ότι θα εκδοθεί μέσα στο πρωινό «μια δήλωση» από την κυβέρνηση.

Οι προοπτικές να βρεθούν ζωντανοί ο 63χρονος πρόεδρος, που είχε εκλεγεί το 2021, και οι οχτώ άλλοι επιβάτες, μειώνονταν σταδιακά στη διάρκεια της νύχτας.

Μεταξύ αυτών ήταν ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ο κύριος ιμάμης της περιφέρειας, καθώς και ο αρχηγός της ασφάλειας του προέδρου και τρία μέλη του πληρώματος.

Το ελικόπτερο εξαφανίσθηκε χθες, Κυριακή, νωρίς το απόγευμα ενώ πετούσε πάνω από απόκρημνη και δασώδη περιοχή σε δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες με βροχή και πυκνή ομίχλη.

Τα συντρίμμια βρέθηκαν τα χαράματα και οι διασώστες σύντομα ανέφεραν ότι «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως οι επιβάτες του ελικοπτέρου» βρίσκονται στη ζωή, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η διεθνής κοινότητα παρακολούθησε με προσοχή την πρόοδο των ερευνών, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα και τις γειτονικές χώρες.

«Παρακολουθούμε από κοντά τις πληροφορίες», ανέφερε χθες, Κυριακή, εκπρόσωπος της διπλωματίας στην Ουάσινγκτον, ενώ το Πεκίνο δήλωσε πως «ανησυχεί πολύ» μετά την εξαφάνιση του ελικοπτέρου.

Ο Ραϊσί, ο οποίος είχε τον τίτλο του αγιατολάχ, ήταν πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Θεωρούνταν υπερσυντηρητικός και είχε εκλεγεί στις 18 Ιουνίου 2021 από το πρώτο γύρο μιας ψηφοφορίας η οποία είχε χαρακτηριστεί από αποχή ρεκόρ για προεδρικές εκλογές και την απουσία σημαντικών αντιπάλων.

Φορώντας πάντα το μαύρο τουρμπάνι του και το μακρύ πανωφόρι του ιερωμένου, είχε διαδεχθεί τον μετριοπαθή Χασάν Ροχανί, ο οποίος τον είχε κερδίσει στις προεδρικές εκλογές του 2017.

Υποστηριζόταν από την κύρια αρχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κάλεσε χθες το βράδυ τους Ιρανούς να «προσευχηθούν» και «να ελπίζουν ότι ο Θεός θα ξαναφέρει τον πρόεδρο και τους συντρόφους του στην αγκαλιά του Έθνους». «Ο ιρανικός λαός δεν θα πρέπει να ανησυχεί, δεν θα υπάρξει διαταραχή στη διοίκηση της χώρας», διαβεβαίωσε.

Το Σύνταγμα προβλέπει ότι, σε περίπτωση θανάτου, ο πρόεδρος αντικαθίσταται από τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον Μοχαμάντ Μοχμπέρ, εν αναμονή της διεξαγωγής προεδρικών εκλογών μέσα σε 50 ημέρες.

🚨 First close up picture from the Raisi helicopter crash site in Iran, released by the official media pic.twitter.com/7iAZ4ooCmJ

Έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης, η Μόσχα ανακοίνωσε πως στέλνει στο Ιράν 50 ειδικούς σε επιχειρήσεις διάσωσης, οχήματα παντός εδάφους, καθώς και ένα ελικόπτερο. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλία με τον πρέσβη του Ιράν στη Ρωσία, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Χώρες του Κόλπου (η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ) εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την Τεχεράνη και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στις έρευνες, όπως και η Συρία και το Ιράκ.

Η Τουρκία ανέπτυξε 32 διασώστες και ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα με συστήματα νυχτερινής όρασης, το οποίο επιχείρησε στη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως δραστηριοποίησε, έπειτα από αίτημα του Ιράν, «τη χαρτογραφική υπηρεσία ταχείας απόκρισης CopernicusEMS» για να συνδράμει την Τεχεράνη στις έρευνες.

Ο πρόεδρος Ραΐσι βρισκόταν στο ελικόπτερο μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, τον κυβερνήτη της επαρχίας και τον κύριο ιμάμη της περιφέρειας, σύμφωνα με το IRNA.

Το ελικόπτερο, ένα Bell 212, ήταν ένα από τα τρία που μετέφεραν την προεδρική αντιπροσωπεία, τα δύο από τα οποία προσγειώθηκαν χωρίς πρόβλημα στην Ταμπρίζ, τη μεγάλη πόλη του βορειδυτικού Ιράν, απ’ όπου ο Ραΐσι επρόκειτο να επιστρέψει στην Τεχεράνη.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αχμέντ Βαχιντί, έκανε λόγο για το ενδεχόμενο να υπήρξε «βίαιη προσγείωση» του προεδρικού αεροσκάφους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες πιστών που προσεύχονταν για την υγεία του προέδρου σε πολλά τζαμιά, μεταξύ των οποίων εκείνο της ιερής πόλης Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν), γενέτειρας του Ραΐσι.

Image of a moving person has reportedly been seen by Rescuers in the Forest near the Crash Site of Iranian President Ebrahim Raisi’s Helicopter crash; however, it is Unknown if it is one of the Passenger or another Rescuer.

Below are images from the helicopter crash pic.twitter.com/vGgAHkmc35

— ELKANA JACOB 🇰🇪 (@ElkanaJacobKE) May 20, 2024