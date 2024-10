Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες τη βορειοδυτική Ιταλία. Στην περιφέρεια της Λιγουρίας, με πρωτεύουσα τη Γένοβα, εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων υπερχείλισαν οι παραπόταμοι Μπόρμιντα και Φεράνια. Παράλληλα, σε πολλές περιοχές έχουν διακοπεί οι σιδηροδρομικές συνδέσεις ενώ σημειώθηκε κατολίσθηση κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου Αουρέλια. Η διέλευση των οχημάτων έχει διακοπεί, με μόνη εξαίρεση εκείνα της Πυροσβεστικής.

Torrente Maremola bursts banks due to heavy rain.

Την Πέμπτη, σε όλη την ευρύτερη περιφέρεια της Γένοβας, τα σχολεία πρόκειται να παραμείνουν κλειστά. Οι υπεύθυνοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ανακοίνωσαν ότι υπηρεσίες βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή και ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα πρωτόκολλα της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την προστασία των πολιτών.

Heavy rains are causing floodwaters to rise in Liguria, Italy 🇮🇹 October 16,2024

Stay Safe and Informed! #pioggia #Liguria #maltempo #Flood #autostrada #a10 #previsionimeteo https://t.co/cqAWTqslQx pic.twitter.com/blxZW1UNY0

— Weather monitor (@Weathermonitors) October 16, 2024