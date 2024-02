Η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 40 ναυτικά μίλια (74 χιλιόμετρα) νότια της πόλης Αλ Μόχα της Υεμένης.

«Οι Αρχές διενεργούν έρευνα», ανέφερε η υπηρεσία σε ενημερωτικό δελτίο που μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter).

UKMTO WARNING

INCIDENT 029

UKMTO has received a report of Incident, 40NM South of AL Mukha, Yemen. Authorities are investigating. Vessels are advised to transit with caution and report any suspicious activity to UKMTO

— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) February 12, 2024