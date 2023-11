Απαντήσεις σχετικά με την δράση της Χαμάς δίνει μέλος της οργάνωσης κατά την ανάκρισή του σε νέο βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Ο τρομοκράτης περιγράφει πώς μπήκαν οι μαχητές της Χαμάς στα σπίτια των Ισραηλινών και τους πυροβολούσαν αδιακρίτως, γνωρίζοντας, μάλιστα, ότι επρόκειτο για μικρά παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο μαχητής της Χαμάς λέει ότι οι τρομοκράτες μπήκαν από ένα παράθυρο σε σπίτι και άκουσαν μικρά παιδιά να κλαίνε στο καταφύγιο.

Σύμφωνα με τη φρικιαστική περιγραφή, οι τρομοκράτες αρχικά προσπέρασαν το καταφύγιο του σπιτιού και πήγαν να πιούν νερό, ωστόσο όταν άκουσαν κλάμα μικρών παιδιών άρχισαν να πυροβολούν την πόρτα μέχρι να σταματήσουν οι ήχοι, για να βεβαιωθούν ότι σκότωσαν όσους κρύβονταν εκεί.

Έπειτα, λέει ο τρομοκράτης, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με δυνάμεις του Ισραήλ και, στη συνέχεια, ο ίδιος και άλλοι τρομοκράτες παραδόθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όταν καλείται να απαντήσει σχετικά με το τι διαφοροποιεί τη Χαμάς από τον ISIS, ο τρομοκράτης δεν βρίσκει κάτι να πει και, μάλιστα, αναφέρει ότι έχει δει πράγματα που ξεπερνούν τη φρίκη του Ισλαμικού Κράτους.

Τέλος, ο τρομοκράτης καλείται να απαντήσει στο αν οι γονείς τους είναι περήφανοι για εκείνον. «Ο πατέρας μου δεν ξέρει καν ότι είμαι στη Χαμάς», λέει και προσθέτει ότι αν το ήξερε θα τον σκότωνε για όσα έχει κάνει.

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ είχε δώσει στη δημοσιότητα άλλο απόσπασμα από την ανάκριση, στο οποίο οι μαχητές της Χαμάς περιέγραφαν πώς κρύβονται σε νοσοκομεία και σχολεία.

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl

— Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2023