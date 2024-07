Νέα ερωτηματικά για τα κενά ασφαλείας προκαλεί ένα βίντεο που καταγράφει σκηνές πριν την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, με πολίτες να εντοπίζουν τον δολοφόνο και να φωνάζουν την αστυνομία στην Πενσυλβάνια.

Στο βίντεο φαίνονται αρκετοί πολίτες να έχουν εντοπίσει τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς και να στρέφουν την προσοχή τους στις κινήσεις του πριν καν πυροβολήσει κατά του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ.

Οι πολίτες μάλιστα φώναζαν «Ανεβαίνει στη σκεπή τον βλέπεις; Ξαπλώνει;». Άλλος πολίτης ακούγεται να φωνάζει «Αστυνόμε εδώ είναι κάποιος στη σκεπή» φωνάζουν σε κάποιο ένστολο.

