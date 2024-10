Αποκλειστικά πλάνα της εξουδετέρωσης του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, εξασφάλισε και παρουσίασε το «Κανάλι 12» στο Ισραήλ, από κάμερα GoPro ενός στρατιώτη που συμμετείχε στην αιματηρή εμπλοκή.

Την Τετάρτη (16/10) στελέχη του 450 Τάγματος Πεζικού του Ισραήλ ήρθαν αντιμέτωπα με τον επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ μαζί με δύο ακόμα μαχητές, στην περιοχή Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και μετά από πολύωρη και έντονη ανταλλαγή πυρών κατάφεραν να εξοντώσουν τον «χασάπη της Χαν Γουνίς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το ισραηλινό «Κανάλι 12» παρουσίασε τα αποκαλυπτικά πλάνα που «απαθανάτισε» ένας στρατιώτης του 450ου Τάγματος Πεζικού, στα οποία οι Ισραηλινοί στρατιώτες συγκρούονται με τον Γιαχία Σινουάρ και τα μέλη της Χαμάς, ενώ μάλιστα φαίνεται και η στιγμή που το ισραηλινό τανκ χτυπάει με καταστροφική βολή το κτίριο, στο οποίο κρυβόταν ο Σινουάρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαχία Σινουάρ τραυματίστηκε σοβαρά από τα βλήματα του ισραηλινού τανκ, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε από mini drone, το οποίο στη συνέχεια επέτρεψε σε ελεύθερο σκοπευτή να εξοντώσει τον ηγέτη της Χαμάς, με θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι, το οποίο όπως έδειξε η νεκροψία ήταν κυριολεκτικά η χαριστική βολή.

The Israel’s Channel 12 has published footage of the last battle of the martyr Yahya Sinwar with IDF in southern Gaza. pic.twitter.com/eZsalFv4aB

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— News Collection (@NewsArticleColl) October 21, 2024