Η αστυνομία του Νεπάλ συνέλαβε δέκα δράστες, οι οποίοι χρέωναν σε νέους τεράστια χρηματικά ποσά, για ταξιδιωτικές βίζες και στη συνέχεια τους έστελναν για παράνομη στρατολόγηση στον ρωσικό στρατό.

Το Νεπάλ είχε ζητήσει από τη Μόσχα λίγες μέρες πριν, να μην στρατολογούνται πολίτες του, για την Ρωσία, αφότου έξι πολίτες του, που υπηρετούσαν στον ρωσικό στρατό σκοτώθηκαν στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο αρχηγός της περιφερειακής αστυνομίας του Κατμαντού, Μπουρεντρά Κχάτρι, δήλωσε ότι 10 άτομα τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση.

«Συζητάμε με τους δικηγόρους της κυβέρνησης την υπόθεση και θα τους παραπέμψουμε σε δίκη», δήλωσε ο Κχάρτι.

Ο Κχάρτι είπε ότι «οι συλληφθέντες χρέωναν παρανόμως σε κάθε άτομο το ποσό των 9.000 δολαρίων για να το στείλουν στη Ρωσία με “τουριστική βίζα”, κυρίως μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και μόλις έφθαναν τα άτομα αυτά στη Ρωσία, τα στρατολογούσαν στον ρωσικό στρατό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ανθρώπων…οργανωμένο έγκλημα», πρόσθεσε ο Κχάρτι.

In Nepal, suspected recruiters for the Russian army have been detained

In Nepal, the police detained ten people suspected of illegally recruiting residents of the country in the Russian army. About it reports Reuters.https://t.co/Rp34dJ1G7j.

— Irina Mirochnik (@MirochnikIrina) December 6, 2023