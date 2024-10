Διάγγελμα προς τους Ισραηλινούς πολίτες απηύθυνε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προαναγγέλοντας επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν ως αντίποινα στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα η Τεχεράνη. Μάλιστα, ο Νετανιάχου, στο μήνυμά του, διαμήνυσε πως είναι καθήκον της χώρας του να απαντήσει.

«Το Ιράν βρίσκεται πίσω από όλες τις απειλές εναντίον μας. Εκτόξευσαν εκατοντάδες πυραύλους εναντίον μας σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην ιστορία. Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση, ούτε το Ισραήλ θα τη δεχτεί» διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 🎥 | 🚨 Israel PM Netanyahu:

🗣️ “Iran launched hundreds of missiles against us in one of the largest attacks in history…

Israel has the duty and the right to defend itself and respond to such attacks, and this is what we are going to do.”#Netanyahu #Iran #Israel pic.twitter.com/zyuJbeKP9B

— The Election Post (@TheElectionPost) October 5, 2024