Τέμενος κατέρρευσε στη διάρκεια της απογευματινής προσευχής, χθες Παρασκευή, στην πόλη Ζάρια της πολιτείας Καντούνα στη βόρεια Νιγηρία, με αποτέλεσμα επτά προσκυνητές να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που εκατοντάδες πιστοί είχαν κατακλύσει το τέμενος για να προσευχηθούν.

UPDATED: Eight persons have died and seven others were injured when a mosque collapsed in Zaria Local Government Area of Kaduna State on Friday. pic.twitter.com/6J132fDQMF

— Channels Television (@channelstv) August 11, 2023