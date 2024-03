Τουλάχιστον 45 νεκροί είναι ο απολογισμός της σημερινής πτώσης λεωφορείου από γέφυρα στην επαρχία Λιμπόπο της Νότιας Αφρικής, ενώ ένα οκτάχρονο αγοράκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την Μποτσουάνα με προορισμό τη Μόρια (στο βορειοανατολικό άκρο της Νότιας Αφρικής). «Ο οδηγός έχασε προφανώς τον έλεγχο του οχήματός του», αναφέρει η ανακοίνωση, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να συντριβεί από ύψος 50 μέτρων και να τυλιχθεί στις φλόγες.

Στο λεωφορείο εκτιμάται ότι επέβαιναν συνολικά 46 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων είναι δύσκολη, καθώς πολλά πτώματα είναι απανθρακωμένα.

