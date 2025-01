Ένα αεροπλάνο Airbus της νοτιοκορεατικής αεροπορικής εταιρίας Air Busan έπιασε σήμερα φωτιά στο διεθνές αεροδρόμιο Τζίμαε, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το Χονγκ Κονγκ, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Και οι 169 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν, με έναν επιβαίνοντα να τραυματίζεται ελαφρά και να διακομίζεται στο νοσοκομείο, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στην Μπουσάν.

Η φωτιά ξεκίνησε μέσα στο αεροσκάφος, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. Το πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κορέας Yonhap μετέδωσε ότι ξεκίνησε από το ουραίο τμήμα του αεροσκάφους.

An Air Busan plane caught fire at Gimhae Airport in South Korea on Tuesday. All 169 passengers and 7 crew were safely evacuated with no injuries. Authorities said the fire started in the plane’s tail, according to Yonhap news agency. pic.twitter.com/7GemWcKmPm

— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) January 28, 2025

