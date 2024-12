Η αστυνομία της Νότιας Κορέας έκανε έφοδο στο γραφείο του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο Γιουν βρίσκεται στο επίκεντρο ποινικής έρευνας σχετικά με την κατηγορία της εξέγερσης εξαιτίας της ολιγόωρης επιβολής του στρατιωτικού νόμου, στο κράτος της Ασίας, αλλά δεν έχει συλληφθεί ή ανακριθεί από τις αρχές.

«Η Ειδική Ομάδα Έρευνας πραγματοποίησε έφοδο στο προεδρικό γραφείο, στην Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία, στη Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία της Σεούλ και στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Εθνοσυνέλευσης», ανέφερε η ομάδα σε μήνυμα που έστειλε στο AFP.

Ο Γιουν τελεί ήδη υπό απαγόρευση ταξιδιού στο πλαίσιο της έρευνας για «εξέγερση» του στενού του κύκλου μετά τη βραχύβια αναστολή της πολιτικής διακυβέρνησης στις 3 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα όπως ανέφερε τα ξημερώματα αξιωματούχος ο πρώην υπουργός Άμυνας Κιμ Γιονγκ-χιουν που κατηγορείται για το ρόλο του στην αποτυχημένη απόπειρα του αρχηγού του κράτους να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

