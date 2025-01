Οι Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του παυθέντα προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, περίπου 1,5 μήνα αφού βύθισε τη χώρα σε πολιτικό χάος κηρύσσοντας εφήμερο στρατιωτικό νόμο την 3η Δεκεμβρίου, έπειτα από έφοδο στην κατοικία του.

Η ομάδα που διενεργεί την έρευνα σε βάρος του «εκτέλεσε ένταλμα σύλληψης του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ σήμερα στις 10:33» (σ.σ. τοπική ώρα· 03:33 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν οι Αρχές. Ο Γιουν, που αντιμετωπίζει δίωξη για «ανταρσία» εξαιτίας της κήρυξης στρατιωτικού νόμου —η κατηγορία επισύρει ως ακόμη και την ποινή του θανάτου— είναι ο πρώτος αρχηγός του νοτιοκορεατικού κράτους που συλλαμβάνεται στην ιστορία της χώρας.

Αστυνομικοί, εισαγγελείς και άλλα στελέχη της υπηρεσίας ερευνών για διαφθορά υψηλών προσώπων μετήγαγαν τον παυθέντα αρχηγό του κράτους στα γραφεία της εισαγγελίας για να ανακριθεί, σύμφωνα με το επίσημο νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

After hours of negotiations and heightened tensions, investigators have officially detained impeached President Yoon Suk Yeol on charges of leading an insurrection linked to his brief… https://t.co/h6FJaOkjwk pic.twitter.com/rE2s8K6CVs

Πάνω από 3.000 αστυνομικοί και ερευνητές συγκεντρώθηκαν στην κατοικία του παυθέντα προέδρου πριν από τα ξημερώματα, διαπερνώντας συγκεντρωμένους υποστηρικτές του και βουλευτές της παράταξής του, του Κόμματος της Εξουσίας στον Λαό, που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τη σύλληψή του. Ξέσπασαν μικροεπεισόδια.

Ο ίδιος ο Γιουν ανέφερε πως αποφάσισε να παραδοθεί παρότι θεωρεί παράνομη τη διαδικασία για να αποφευχθεί «αιματοχυσία».

SAVE KOREA! SAVE PRESIDENT YOON!

Message from President Yoon Seok-youl to the People of the Republic of Korea

Dear respected citizens,

I hope this message finds you well.

I would like to express my sincere gratitude to all those who have supported me and shown me such strong… pic.twitter.com/RDQOzVBiRz

— 박주현변호사 (@parkjoohyeon79) January 15, 2025