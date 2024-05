Πάνω από 7 εκατομμύρια κάτοικοι του Νότιου Σουδάν διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν οξεία διατροφική ανασφάλεια ως τον Ιούλιο, ανάμεσά τους 79.000 που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με «καταστροφικό» επίπεδο, που ισοδυναμεί με λιμό, προειδοποίησε χθες Τρίτη ο ΟΗΕ.

«Εκτιμάται ότι 7,1 εκατομμύρια άνθρωποι πιθανόν θα υποστούν υψηλά επίπεδα οξείας διατροφικής ανασφάλειας» ως τον Ιούλιο του 2024, σημείωσε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

In April, #SouthSudan:

🌾 7.1M people experiencing acute food insecurity

💥 Some 39.5K displaced in Tambura, Kapoeta East and Mundri East counties due to intercommunal violence

➡️ 655K displaced in South Sudan from Sudan due to conflict.

Read more ▶️ https://t.co/8HDukOKZyZ pic.twitter.com/Hu5OWuGzm5

— OCHA South Sudan (@OCHASouthSudan) May 14, 2024