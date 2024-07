Το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων αποδέχτηκε και τυπικά ο Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Παρασκευής 19/07 (ώρα Ελλάδας), στο συνέδριο του κόμματός του στο Μιλγουόκι.

«Με πίστη και αφοσίωση, αποδέχομαι υπερήφανα το χρίσμα σας» είπε απευθυνόμενος στους συνέδρους και προέβλεψε «απίστευτη νίκη» στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ενώ υποσχέθηκε «τα τέσσερα ομορφότερα χρόνια στην ιστορία» των ΗΠΑ αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του κόμματός του στο Μιλγουόκι να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμή πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του όταν ένοπλος αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει στην Πενσιλβάνια το Σάββατο. «Παρά την ειδεχθή επίθεση αυτή, είμαστε απόψε ενωμένοι (και) πιο αποφασισμένοι από ποτέ», δήλωσε ο κ. Τραμπ, ενώ ξεκίνησε λέγοντας «δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ σήμερα».

President Trump says goodbye to the firefighter who lost his life protecting his family during the assassination attempt pic.twitter.com/TxW2lqrxpj

— Matt Wallace (@MattWallace888) July 19, 2024

