Τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε το Ισραήλ σε νότια προάστια της Βηρυτού τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, λίγη ώρα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές που σχεδίαζαν να πλήξουν, όπως μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν το τέταρτο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε διάστημα 24 ωρών εναντίον μιας περιοχής που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

❗️🇮🇱⚔️🇱🇧 – During the last hour, the Israeli army carried out around five attacks in the southern suburbs of Beirut.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Most of them occurred in the Shiyakh neighborhood, where several buildings were completely or partially destroyed. pic.twitter.com/XLKy6N9zRn

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 22, 2024