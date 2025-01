Σοκαριστικές είναι οι αναφορές για τον δράστη που προκάλεσε το μακελειό στη Νέα Ορλεάνη, όταν έπεσε με το φορτηγάκι του στο ανυποψίαστο πλήθος που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά.

Ο 42χρονος Shamsud Din Jabbar είναι, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των δυνάμεων ασφαλείας, ο δράστης του μακελειού με τους 10 νεκρούς και τους 35 τραυματίες στη Νέα Ορλεάνη, όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο NBC News.

Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς οι Αρχές φαίνεται να εξετάζουν σύνδεση του δράστη με το ISIS.

Πηγές που επικαλείται το CBS θεωρούν ως στοιχείο το μαύρο μπουφάν που ήταν κρεμασμένο στο πίσω μέρος του οχήματος και το οποίο ίσως ο δράστης χρησιμοποίησε ως σημαία. Οι Αρχές εξετάζουν εάν η μαύρη αυτή «σημαία» παραπέμπει στο ISIS ή κάποια άλλη τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με πηγές από το FBI, έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για πιθανή διασύνδεση του δράστη με τρομοκρατικές ομάδες εκτός ΗΠΑ και συγκεκριμένα με τον ISIS, ενώ εξεταζόταν, πριν την ταυτοποίηση του δράστη, το ενδεχόμενο διασύνδεσής του με ακροδεξιούς θύλακες του Τέξας. Ένα ενδεχόμενο, ωστόσο, που φαίνεται να απομακρύνεται στην παρούσα φάση των ερευνών.

Ο δράστης άνοιξε πυρ κατά των ανθρώπων που γιόρταζαν στη Νέα Ορλεάνη την έλευση του νέου χρόνου και προκάλεσε μακελειό, καθώς σκότωσε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 35, σε μια επίθεση που το FBI λέει πως ερευνά ως μία τρομοκρατική ενέργεια.

Η Νέα Ορλεάνη δέχθηκε τρομοκρατική επίθεση δήλωσε η δήμαρχος της πόλης στην πρώτη ενημέρωση μετά το περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε στις 3:15 τα ξημερώματα σε πλήθος με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Παράλληλα, από τους 35 τραυματίες, οι 30 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε πέντε διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ οι υπόλοιποι αναζήτησαν μόνοι τους περίθαλψη σε νοσοκομεία. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο αστυνομικοί, που δέχθηκαν τα πυρά του δράστη, ο οποίος άνοιξε πυρ αφού έπεσε στο συγκεντρωμένο πλήθος στη γαλλική συνοικία της πόλης.

Η αρχηγός της αστυνομίας εξήγησε ότι ο δράστης, ο οποίος είναι νεκρός, ήταν άνδρας και «ήθελε να σκοτώσει, δεν ήταν ατύχημα, ούτε περιστατικό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ήταν αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό». Περιγράφοντας, δε, τι συνέβη είπε ότι το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος κινείτο με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με την ίδια από τους 10 νεκρούς, στην πλειονότητα τους είναι κάτοικοι της περιοχής.

Η πράξη χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική ενέργεια» και από το FBI.

Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για βία οποιουδήποτε είδους και δεν θα ανεχτούμε καμία επίθεση σε καμία από τις κοινότητες του έθνους μας».

Ο επόμενος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του συνδέει την επίθεση με την παράνομη μετανάστευση. «Είπα ότι οι εγκληματίες που έρχονται είναι πολύ χειρότεροι από τους εγκληματίες που έχουμε στη χώρα και αποδείχθηκε ότι ήταν αλήθεια», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία δεν έχει αναφέρει την εθνικότητα ή την ταυτότητα του δράστη.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στη χώρα «είναι σε επίπεδο που κανείς δεν έχει δει ποτέ». Στην πραγματικότητα, έχει μειωθεί κατακόρυφα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το FBI.

Η πόλη είναι παγωμένη καθώς σε λίγες ώρες η Νέα Ορλεάνη φιλοξενεί ένα από τα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα της χρονιάς το Sugar Bowl το φοιτητικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Το γήπεδο είναι σε lockdown από το πρωί της Πρωτοχρονιάς, αλλά ο αγώνας αναμενόταν να συνεχιστεί όπως είχε προγραμματιστεί.

Το FBI ανέλαβε επικεφαλής των ερευνών ενώ ο τρόπος της επίθεσης, όχημα που χρησιμοποιείται ως όπλο για μαζικές απώλειες, ήδη προκαλεί ανησυχία μετά την επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί.

«Ένα σώμα βρέθηκε πάνω μου», είπε ο Κέβιν Γκαρσία, 22 ετών, ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες που είδε το φορτηγό να χτυπά ανθρώπους και άκουσε πυροβολισμούς.

«Όταν τελικά μας άφησαν να βγούμε από το κλαμπ, είδα πτώματα», είπε ο Ντέιβις, 22 ετών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε πέντε νοσοκομεία, ανακοίνωσε το τμήμα έκτακτης ανάγκης της Νέας Ορλεάνης.

Επί αμερικανικού εδάφους, οι αιματηρότερες επιθέσεις με φορτηγό ως όπλο, διαπράχθηκαν το 2017 στο Μανχάταν με δράστη εξτρεμιστή του Ισλάμ ενώ την ίδια χρονιά στη Βιρτζίνια, νοσταλγός του Χίτλερ καταδικάστηκε σε ισόβια γιατί χτύπησε με το όχημά του διαδηλωτές κατά του εθνικισμού.

Εκπρόσωπος του FBI είπε ότι εντοπίστηκαν και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, χωρίς να διευκρινίζει πού και πότε βρέθηκαν. «Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε εάν πρόκειται ή όχι για έναν ενεργό μηχανισμό σε λειτουργία», δήλωσε η Αλιθέα Ντάνκαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Για την επίθεση ενημερώθηκε από την ηγεσία του FBI ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Νωρίτερα, είχε ενημερωθεί από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τη δήμαρχο της Νέας Ορλεάνης «για να προσφέρει την πλήρη ομοσπονδιακή υποστήριξη».

Ο εισαγγελέας της πόλης ανέφερε ότι πολλά ξενοδοχεία γύρω από την περιοχή της επίθεσης χρειάστηκε να εκκενωθούν.

