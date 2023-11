Ο Κρεγκ Μόκαμπερ, ο διευθυντής του γραφείου στη Νέα Υόρκη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, υπέβαλε πριν από μερικές ημέρες την παραίτησή του εξαιτίας της «αδυναμίας» του ΟΗΕ να «σταματήσει» αυτή που χαρακτήρισε «εγχειριδιακή περίπτωση γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας, τρεις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Daily News που αναμεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο.

UN Director Resigns over Gaza Conflict

“Textbook case of genocide”

The Director of the UN Human Rights New York Office, Craig Mokhiber, has tendered his resignation, citing his profound disagreement with the United Nations’ approach to the Israel-Hamas conflict

