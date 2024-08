Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι «δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο υπερήφανος» για την Κάμαλα Χάρις, η οποία συγκέντρωσε τις αναγκαίες ψήφους για να εξασφαλίσει το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος και να είναι και επισήμως υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έλαβα ήταν να επιλέξω την Κάμαλα Χάρις ως αντιπρόεδρο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μπάιντεν. «Τώρα που θα γίνει η υποψήφια του κόμματός μας, δεν θα μπορούσα να αισθάνομαι πιο υπερήφανος».

One of the best decisions I’ve made was picking @KamalaHarris as my vice president.

Now that she will be our party’s nominee, I couldn’t be prouder.

Let’s win this. pic.twitter.com/wD1gqyHyVI

— Joe Biden (@JoeBiden) August 2, 2024