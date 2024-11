Ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου, στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας προκειμένου να στείλει μήνυμα κατά της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται το τροπικό δάσος. Όλα αυτά βέβαια δεν εμπόδισαν τους χρήστες του διαδικτύου να… διασκεδάσουν λίγο.

Όλα όδευαν καλώς, όσο ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ στεκόταν στο χωμάτινο μονοπάτι, με τους πλούσιους φοίνικες και μιλούσε για τον αγώνα που έχει δοθεί κατά της κλιματικής αλλαγής, στην περίοδο της προεδρίας του. Χαρακτήρισε τις προσπάθειες που έχουν γίνει ως «καθοριστικές» για τον περιορισμό των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Όμως, στο τέλος της ομιλίας του, προβλήθηκε ένα πλάνο που έδωσε… τροφή στο διαδίκτυο. Ο Τζο Μπάιντεν σταμάτησε να μιλάει και απομακρύνθηκε από το σημείο ακολουθώντας ένα μονοπάτι που τον έκανε να «εξαφανιστεί». «Μα καλά, που πάει;», έγραψε ένας χρήστης και μετά το «Χ» ξεφάντωσε.

Joe Biden becomes the first sitting US President to visit the Amazon Rainforest. pic.twitter.com/jdO9O73DoC

Το βίντεο που ο Μπάιντεν στέκεται σε ένα βήμα, φορώντας ένα πουκάμισο και γυαλιά ηλίου, γυρίζει, χαιρετάει και ύστερα περπατάει κατευθείαν μέσα στο δάσος, αντί να ακολουθήσει το μονοπάτι μπροστά του, συγκέντρωσε περισσότερες από 62 εκατομμύρια προβολές από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου.

Χρήστες του διαδικτύου έφτιαξαν χιουμοριστικές φωτογραφίες και βίντεο του Μπάιντεν μέσα στον Αμαζόνιο. Ορισμένοι τον μετέτρεψαν στον Ταρζάν, άλλοι σε ιθαγενή.

President Joe Biden wanders off into the Amazon to pursue his hidden identity pic.twitter.com/WOvnVWL380

Κοιτάζοντας βέβαια το πλήρες βίντεο της συνέντευξης Τύπου, είναι σαφές ότι ο Μπάιντεν δεν «περιπλανήθηκε» στον Αμαζόνιο, ούτε έχασε τον δρόμο του, αλλά μάλλον περπάτησε σε ένα διαφορετικό μονοπάτι το οποίο δεν φαίνεται καθαρά στο κλιπ των 13 δευτερολέπτων. Για αυτό και αρκετοί άλλοι παρόντες αποχώρησαν από το ίδιο μονοπάτι, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Newsweek.

This is a live look at Joe Biden trying to figure his way out of the Amazon forest. #CTESPN pic.twitter.com/YsFhXwnuWv

pic.twitter.com/KAI9tnpQyX Where did Joe Biden wander off to in the Amazon?

He returned to his peers and classmates.😂 pic.twitter.com/6Jijj6kHpI

— Open Minded Approach (@OMApproach) November 18, 2024