Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, για την επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

«Πολλοί άμαχοι έχουν υποφέρει», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν στην δήλωση του καλώντας άπαντες για τον τερματισμό του πολέμου. «Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι αξίζουν να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πέρυσι αυτή την ημέρα, ο ήλιος ανέτειλε σε κάτι που υποτίθεται ότι ήταν μια χαρούμενη εβραϊκή γιορτή. Μέχρι τη δύση του ηλίου, η 7η Οκτωβρίου είχε γίνει η πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό από το Ολοκαύτωμα. Σήμερα είναι ένας χρόνος πένθους για τους περισσότερους από 1.200 αθώους ανθρώπους κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων 46 Αμερικανών, που σφαγιάστηκαν στο νότιο Ισραήλ από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ένας χρόνος από τότε που η Χαμάς διέπραξε φρικτές πράξεις σεξουαλικής βίας.

Ένας χρόνος από τότε που πιάστηκαν όμηροι περισσότεροι από 250 αθώοι, μεταξύ των οποίων 12 Αμερικανοί. Ένας χρόνος για τους επιζώντες που κουβαλούν πληγές, ορατές και αόρατες, που δεν θα είναι ποτέ οι ίδιοι. Και ένας χρόνος καταστροφικού πολέμου. Σε αυτή την πανηγυρική επέτειο, ας γίνουμε μάρτυρες της ανείπωτης βαρβαρότητας των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου αλλά και της ομορφιάς των ζωών που κλάπηκαν εκείνη την ημέρα…

Πιστεύω ότι η ιστορία θα θυμάται επίσης την 7η Οκτωβρίου ως μια μαύρη μέρα για τον παλαιστινιακό λαό λόγω της σύγκρουσης που εξαπέλυσε η Χαμάς εκείνη την ημέρα. Πάρα πολλοί άμαχοι έχουν υποφέρει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς των συγκρούσεων – και δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί, ένας ανθρώπινος απολογισμός που επιδεινώθηκε πολύ από τρομοκράτες που κρύβονται και δρουν ανάμεσα σε αθώους ανθρώπους.

Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που θα φέρει τους ομήρους στα σπίτια τους, θα επιτρέψει την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για να ανακουφίσει τα δεινά στο έδαφος, θα διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ και θα τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι αξίζουν να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ειρήνη».

Ο Τζο Μπάιντεν, τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του, απέτυχε να ασκήσει τη μόχλευση των ΗΠΑ –ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων του Ισραήλ και η διπλωματική ασπίδα στον ΟΗΕ– έναντι του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εκτός της δήλωσης του ο Τζο Μπάιντεν, ανήρτησε και ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαροιασμό όπου μαζί με τη σύζυγο του Τζιλ Μπάιντεν κι ένα Εβραίο ιερέα, προσεύχονται στον Λευκό Οίκο στη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου, έχοντας ανάψει στο κέντρο του τραπεζιού ένα χαρακτηριστικό κερί.

«Ακολουθήστε την Πρώτη Κυρία και εμένα καθώς συμπληρώνουμε έναν χρόνο από τις βάναυσες τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και συμμετάσχετε σε ένα άναμμα κεριών yahrzeit», γράφει σχετικά ο Αμερικανός προιεδρος προλογίζοντας το ακόλουθο βίντεο.

