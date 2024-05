Ο Τζο Μπάιντεν, που εμφανίστηκε βέβαιος πως θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, προεξόφλησε χθες Τετάρτη πως ο προκάτοχός του στην προεδρία και εκ νέου αντίπαλός του στην αναμέτρηση, ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ, «δεν θα αποδεχθεί» το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όπως ακριβώς έκανε αφού τον νίκησε ο Δημοκρατικός το 2020.

«Μπορεί να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα το αποδεχθεί», κι αυτό είναι «επικίνδυνο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Δεν είναι δυνατόν να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις», είπε ακόμη ο Δημοκρατικός πολιτικός, 81 ετών, αναφερόμενος στον 77χρονο αντίπαλό του.

«Αν γίνουν όλα τίμια, θα αποδεχθώ τα αποτελέσματα με χαρά», αλλά «αν δεν γίνει αυτό, πρέπει να δώσεις μάχη για το καλό της χώρας», δήλωνε την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ στην εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε εξάλλου ότι ο Δημοκρατικός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, που έχει εμπλακεί στην εκστρατεία του, τον συμβούλευσε να «συνεχίσει να κάνει» αυτό που κάνει ήδη.

