Ο Τζο Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα εξετάζει ο Αμερικανός αναφέρουν σε δημοσίευσή τους οι New York Times.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος Μπάιντεν είπε σε έναν βασικό σύμμαχό του ότι γνωρίζει ότι μπορεί να μην μπορέσει να διασώσει την υποψηφιότητά του εάν δεν μπορέσει να πείσει το κοινό τις επόμενες ημέρες ότι είναι ικανός για την προεδρία μετά την καταστροφική επίδοση στο ντιμπέιτ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπάιντεν, τόνισε ο σύμμαχός του, παραμένει στον αγώνα για επανεκλογή, κατανοεί ωστόσο ότι πρέπει να πάνε καλά οι επόμενες εμφανίσεις του ενόψει του Σαββατοκύριακου των διακοπών, συμπεριλαμβανομένης μιας συνέντευξης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή με τον Τζορτζ Στεφανόπουλος του ABC News και των εκστρατειών στην Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν .

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι η κατάσταση πιθανότατα δεν σώζεται μετά την καταστροφική εμφάνισή του στο debate και αν δεν μπορεί να πείσει τους ψηφοφόρους ότι «κάνει για την δουλειά» τότε θα αποχωρήσει.

Αυτό που θα τα κρίνει όλα όπως είπε ένας βασικός σύμμαχος του Μπάιντεν στους New York Times, θα μπορούσε να είναι η στάση που θα κρατήσουν οι Δημοκρατικοί στην Πενσιλβάνια και το Γουισκόνσιν το Σαββατοκύριακο.

Λίγα λεπτά μετά την δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Μπάιντεν, Άντριου Μπέιτς, επέμεινε ότι το ρεπορτάζ είναι απολύτως ανακριβές. Μάλιστα παραπονέθηκε ότι οι New York Times τους ειδοποίησαν μόλις 7 λεπτά πριν το δημοσιεύσουν.

That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so. https://t.co/SRTYIVTy7v

— Andrew Bates (@AndrewJBates46) July 3, 2024