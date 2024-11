Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατηγόρησε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι προσπαθεί να ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο πριν ο πατέρας του αναλάβει τα καθήκοντά του, αφού οι ΗΠΑ έδωσαν το πράσινο φως στην Ουκρανία να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ και έρχεται λίγο πριν ο Τζο Μπάιντεν εγκαταλείψει το αξίωμά του και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταφέρει να περιορίσει την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία και να τερματίσει τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό, όπως έχι δεσμευτεί.

Ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έκανε ανάρτηση στο Χ μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Μπάιντεν, λέγοντας ότι “το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα φαίνεται να θέλει να βεβαιωθεί ότι θα ξεκινήσει ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος πριν ο πατέρας μου έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει ειρήνη και να σώσει ζωές”.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024

