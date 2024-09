Τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα κατά τη διάρκεια των χθεσινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός το πρωί του Σαββάτου.

Με μια λιτή ανάρτηση στον λογαριασμό τους στο Twitter, οι IDF ανέφεραν πως «ο Χασάν Νασράλα δεν θα μπορεί πλέον να τρομοκρατεί τον κόσμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ χρησιμοποιώντας ακριβείς πληροφορίες από την πτέρυγα πληροφοριών και το αμυντικό σύστημα. Το αρχηγείο βρισκόταν υπόγεια, κάτω από ένα κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, αναφέρει η Jerusalem Post.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης ότι ο διοικητής της μονάδας εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, και ο αναπληρωτής του, Χοσέιν Άχμεντ Ισμαήλ, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν τις προηγούμενες ώρες.

«Μαζί τους εξοντώθηκαν και άλλοι διοικητές της Χεζμπολάχ και τρομοκράτες», αναφέρει ενημέρωση των IDF στην πλατφόρμα Telegram.

The Israeli @IDF confirms that Hassan Nasrallah, the leader of the Hezbollah terrorist organization and one of its founders, was eliminated yesterday, together with Ali Karki, the Commander of Hezbollah’s Southern Front, and additional Hezbollah commanders.

Nasrallah will no… pic.twitter.com/aThduf0bwe

— Israel ישראל (@Israel) September 28, 2024