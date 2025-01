Τις εντυπώσεις μετά την τελετή ορκωμοσίας του 47ου προέδρου των ΗΠΑ έκλεψε ο χορός του προεδρικού ζεύγους, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια τίμησαν την παράδοση στην τελετή Commander-in-Chief ball και χόρεψαν μπροστά στους καλεσμένους της.

Η Μελάνια Τραμπ για μία ακόμη φορά μάγεψε, φορώντας μία ασπρόμαυρη τουαλέτα ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φορούσε ένα μαύρο σμόκιν.

Αμέσως μετά ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, έκοψαν την τούρτα της εκδήλωσης, χρησιμοποιώντας δύο σπαθιά. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να χορεύει στους ρυθμούς του αγαπημένου του τραγουδιού Y.M.C.A. που ακουγόταν στα μεγάφωνα, με την Μελάνια να τον επικροτεί ενθουσιασμένη.

Donald Trump does his signature dance after cutting the cake & Melania is loving it! The sword is an added bonus. 🇺🇲 pic.twitter.com/o7HwSW2wPw

— The Constitutional Conservative (@TheCCShowcast) January 21, 2025

