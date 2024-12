«Οι γερμανικές δυνάμεις πρέπει να είναι έτοιμες για πόλεμο, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται περισσότερες δαπάνες», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σε συνέντευξή του στον όμιλο μέσων ενημέρωσης Funke, σύμφωνα με το Politico.

German forces need to be ready for war, which means more spending is needed, German Defense Minister Boris Pistorius said in an interview with the Funke media group.https://t.co/XThGwpqwzJ

