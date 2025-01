Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μεγαλύτερος γιος του εκλεγμένου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε και την Ουκρανία στην οργισμένη λασπολογία του MAGA world αυτή τη φορά αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που καταστρέφουν το Λος Άντζελες.

«Ω, κοιτάξτε φυσικά η πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες δώρισε ένα σωρό από τις προμήθειές της στην Ουκρανία», έγραψε ο Τραμπ Τζούνιορ στο Χ την Τετάρτη.

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 8, 2025