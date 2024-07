Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως ο πολιτικός ηγέτης του, ο Ισμαήλ Χανίγια, δολοφονήθηκε στο Ιράν.

Την ίδια πληροφορία δημοσιοποίησαν παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης —επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας—, σύμφωνα με ιρανικό μέσο ενημέρωσης.

Οι ιρανικές αρχές διενεργούν έρευνα για τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και τα ευρήματα θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η ανωτέρω φωτογραφία του Ισμαήλ Χανίγια λήφθηκε χθες βράδυ στην Τεχεράνη.

Άλλα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, γνωστοποίησαν πως ο Ισμαήλ Χανίγια και σωματοφύλακάς του δολοφονήθηκαν στην ιρανική επικράτεια.

