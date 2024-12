Με ένα μήνυμά του που απευθύνεται στον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, ο ηγέτης των Σύρων ανταρτών Άμπου Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι, προέτρεψε σήμερα το γειτονικό Ιράκ να «τηρήσει αποστάσεις».

«Προτρέπουμε (τον Σουντάνι) να ματαιώσει την είσοδο του Ιράκ στο νέο καμίνι της Συρίας» ανέφερε ο Τζουλάνι στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό των ανταρτών στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Τζουλάνι είναι ο ηγέτης της ισλαμιστικής, ριζοσπαστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία έχει τεθεί επικεφαλής ενός συνασπισμού ανταρτών εναντίον του συριακού καθεστώτος.

In a video published by media affiliated to the group, HTS chief Abu Mohammad al-Julani addressed concerns raised by Iraqi PM Mohammed Shia’ al-Sudani

“There is a lot of concerns and delusions among Iraqi politicians that what is happening in Syria will spill into Iraq. I,… pic.twitter.com/aU8IvMNAfj

— The New Region (@thenewregion) December 5, 2024