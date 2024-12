Ο Ίλον Μασκ ανανέωσε το προφίλ του στην εταιρεία του, X (παλαιότερα γνωστό ως Twitter), αλλάζοντας το… όνομά του.

Όποιος πλέον μπει στο προφίλ του, αντί για το κανονικό του ονοματεπώνυμο, θα βρει το όνομα… «Kekius Maximus» και φωτογραφία του εν λόγω ήρωα που συνδυάζει τον… «Πέπε τον βάτραχο» και τον χαρακτήρα του Μάξιμους από τον «Μονομάχο».

Στη φωτογραφία, το μιμίδιο κρατά ένα joystick και παίζει ένα βιντεοπαιχνίδι.

Αφορμή για αυτή τη νέα εκκεντρική του κίνηση στο διαδίκτυο φέρεται να είναι η προσπάθειά του να προωθήσει τα κρυπτονομίσματα, κάτι το οποίο προεκλογικά προανήγγειλε πως θα κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Kekius Maximus (KEKIUS) είναι ένα νέο μιμίδιο το οποίο εμφανίστηκε πρόσφατα στα κρυπτονομίσματα και έγινε trend μόλις ο Μασκ άλλαξε το εμφανιζόμενο όνομά του και την εικόνα του στο προφίλ: το κρυπτονόμισμα που εκπροσωπεί, εκτινάχθηκε πάνω από 500% μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Kekius Maximus before and after Elon Musk changed his name. 😂 pic.twitter.com/s8Q570kas4

— Terilgen (@terilgen_2910) December 31, 2024

